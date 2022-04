Battaglia dio la lista de concentrados con una baja importante

Este domingo por la tarde, el club dio a conocer a los concentrados para el debut de la Copa Libertadores y efectivamente, el DT sufrirá la baja sensible de Guillermo Fernández. El mediocampista no practicó en toda la semana por tener una molestia muscular y no hubo parte médico oficial.

Jorman Campuzano se perfila como sustituto en el once que enfrentará a Deportivo Cali este martes, mientras que la duda en la ofensiva está entre Eduardo Salvio y Exequiel Zeballos. El Toto fue titular ante Arsenal el úlsimo sábado, mientras que el Chango estuvo en el banco y se verá si será titular este lunes, en la última práctica en el predio de Ezeiza antes de antes de viajar a Colombia.

De esta manera, el posible equipo para jugar en Colombia sería con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Oscar Romero; Eduardo Salvio o Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.

El resto de la delegación que partirá a las 14 de este lunes en vuelo chárter rumbo a Cali son: Ramiro García, Leandro Brey, Nicolás Figal, Marcelo Wiegandt, Agustín Sandez, Alan Varela, Esteban Rolón, Aaron Molinas, Gabriel Vega, Norberto Briasco, Nicolas Orsini y Luis Vázquez.

Los futbolistas Javier García, Marcos Rojo y Sebastián Villa no integran la delegación por estar suspendidos por la Conmebol, tras los incidentes el año pasado en Belo Horizonte, en el partido revancha con Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. Carlos Izquierdoz y Diego González, que están en la misma condición, además se están recuperando de lesiones.