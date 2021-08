Bayón: "Viví un momento inolvidable, esto es como salir campeón"

A partir de ahora queda un legado en el fútbol catamarqueño y es el de Julio Cesar Bayón que le puso punto final a su carrera futbolistica y lo hizo a lo grande. Tuvo su merecido partido despedida y al finalizar todo habló con este medio.

Con mucha emoción, comenzó diciendo: "La verdad que viví un momento inolvidable, a esto lo pongo como salir campeón, para mí es lo mismo. No me lo voy a olvidar jamás".

"Jugar al fútbol con amigos no tiene precio, si me dicen que cambie todo lo que logré en mi carrera por este momento lo cambio cerrando los ojos", siguió diciendo.

Afirmó: "Lamentablemente no pudo venir más gente por la no autorización de público por parte de las autoridades pero bueno no empañó esto que fue una fiesta. Estoy totalmente agradecido a las autoridades de Deportes, a las Ligas Chacarera y Catamarqueña".

Se refirió a lo que tiene pensado para su futuro futbolistico: "Ahora estoy trabajando como ayudante técnico de Cristián González en Villa Cubas. Tengo ganas de comenzar la carrera de director técnico el año que viene para ya largarme solo pero si no se da seguiré trabajando con González que lo conozco, es mi amigo".

Cerró: "Tengo muchas personas para agradecer, no me voy a olvidar de cada uno que me acompañó en este momento tan especial para mí".