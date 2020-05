Bazán busca su lugar en el fútbol femenino profesional con el sueño del ascenso jugando para Argentinos Juniors

Es oriunda de Icaño, Departamento La Paz y está desde hace un par de temporadas en la provincia de Buenos Aires. Primero, estuvo jugando para San Lorenzo cuando el fútbol femenino era amateur y ahora está en Argentinos Juniors jugando en la B y sueña con ascender para así ser jugadora profesional.

La catamarqueña está en cuarentena por la pandemia pero habló con medios de Buenos Aires de su actualidad jugando para “El Bicho” en el ascenso del fútbol argentino.

“De niña nunca tuve la posibilidad de ir a un club para aprender porque de donde soy no había, así que toda mi infancia fue jugando con mis primos en el patio de la casa de mi abuela, en la calle o en la plaza del barrio. En mi adolescencia jugué mayormente campeonatos relámpagos y muy pocos campeonatos más largos por puntos”, dijo.

Sus inicios: “En mi pueblo un día vino un entrenador Juan Pablo Collantes con un proyecto de fútbol femenino el cual fue el origen de que hoy esté donde estoy. Un día me ofreció venir a una prueba en San Lorenzo. Estaba impactada. Hablé con Agustín (Benchimol) DT de San Lorenzo y me dijo que querían verme. Decidimos con mis papás junto con el apoyo de la Municipalidad de Icaño que fuera a probar. Fui a probar, 23 chicas y me ficharon a mí. Fue un momento único, el 31 de julio de 2017. Estaba feliz de tener la oportunidad con 20 años”.

Su llegada a Argentinos: “Jugué un año, una temporada, tuve mi debut frente a Platense. Luego fueron tiempos difíciles porque era cansador el viaje desde la casa de mi tío hasta el club, sumado a los entrenamientos, muchos partidos sin citarme, o sumar pocos minutos. Quedé libre. Hasta que vi una publicación de Argentinos y fui a probarme, estuve un par de semanas a prueba, me gustó mucho el club y el grupo. Ahí en agosto de 2018 arranqué en Argentinos Jrs”.

La actualidad en medio de la pandemia: “Con lo que se decretó en la A esperamos que en la B, con el trabajo realizado para clasificar a la zona ascenso, se tome la mejor decisión y no se dañe el principal objetivo de la categoría que es el ascenso. Como equipo estamos para jugar, nos preparamos, tuvimos muy buenas estadísticas en los 21 partidos jugados y seguimos haciendo para tal fin. También para tratar de equilibrar este parate basándonos en cosas que antes no tenían demasiado enfoque o no las podíamos trabajar al 100%. Queremos jugar, de eso no hay dudas.

Su sueño es ser profesional: “Como jugadora y amante de una pelota y de mi equipo lo que más deseo es ascender con ellas y ser profesional. Venimos trabajando un montón, todas con compromiso y el mismo sueño de poder lograrlo. Creo mucho en cada jugadora de mi equipo, son gigantes, con un talento increíble y la mayoría son chicas de edad, o sea que tienen para aprender y crecer muchísimo más y junto con el tremendo cuerpo técnico que está al frente de esto y que constantemente está trabajando y buscando explotar ese crecimiento nos preparamos para tratar de estar a la altura de equipos de la A, no para ascender y mantenernos a suerte así que ojalá se nos de. Se anhela ser profesional y poder mantenerse y vivir de lo que no ama, de lo que me gusta. Sería un sueño”.

Habló del crecimiento del fútbol femenino en Catamarca: “Sigo la liga porque tengo varias amigas participando. Me parece que es una tremenda herramienta para la difusión del fútbol femenino y a la vez ir permitiendo que crezca y avance. Venía siendo medio carente en Catamarca porque antes de venirme no había una, así que muy contenta con que la hayan planteado y se hayan presentado muchos equipos, lo cual demuestra que solo se necesita apoyo porque las pibas quieren jugar así que espero que sigan en esa línea, dando los recursos y medios necesarios para su desarrollo”.