Bazán dio su postura sobre la venta de la Liga Capitalina

El presidente de Estudiantes de La Tablada, Carlos Bazán, estuvo presente hace días en la reunión de presidentes de la Liga Catamarqueña. En diálogo con Botineros Diario, Bazán tocó un tema que se instaló hace poco tiempo que es la venta de la Liga que está ubicada en la calle Sarmiento.

"Me parece que los clubes ya tienen que hacer de local en sus canchas y generar recursos. Para mí la Liga está obsoleta, se necesita mucha plata y esa plata de la venta se podría repartir entro los clubes para arreglar en su cancha y jugar ahí. Es parte de mi idea y cada uno tiene que tener su pertenencia barrial para comenzar a crecer porque creo que no estamos bien", fue contundente.

"Estoy al tanto ya de todo lo que va a pasar en la Liga, vamos a participar de la Asamblea. Se habló que podríamos sentarnos a conversar para ver quién puede llegar a ser presidente pero todavía no llegamos a consensuar. Hay que buscar un buen candidato para tratar de solucionar los problemas en la Liga", dijo.

Fue contundente: "Creo que estoy capacitado para ser presidente, puedo darle mucho al fútbol pero no hablamos más nada con ese par de personas que me propusieron. De todos modos me debo a Estudiantes porque tenemos proyectos que esperamos terminar como hacer un albergue y mejorar la sede. Queremos conseguir un predio para el club".

"El presidente que llegue necesita el apoyo de todos los clubes para el bien de la Liga. Estoy convencido que así tiene que ser, cada uno tendrá sus proyectos pero la Liga necesita resurgir", siguió.

Continuó: "Me gustaría ser parte de un proyecto superador pero tiene que estar acompañado por dirigentes que te apoyen. Los clubes los pocos o los muchos recursos que tienen terminan en el fútbol y no hace un circuito para seguir creciendo, hay que buscar el camino para que las instituciones se puedan auto sustentar”.