Bazán firmó su primer contrato profesional en El Porvenir

En el día de ayer, en las instalaciones del Club El Porvenir de la provincia de Buenos Aires, se rubricó la firma del contrato profesional por parte de la catamarqueña Tamara Bazán. Es algo histórico para el fútbol local ya que es la primera futbolista catamarqueña en tener un contrato como profesional.

El Porvenir jugará en la Primera División del fútbol femenino de Argentina y la recreina llegó esta temporada como refuerzo desde Argentinos Juniors donde disputó la Primera B.

Se sabe que las futbolistas de Argentina pasan a ser profesionales en la Primera División, en tanto que en la B siguen siendo amateur. Una vez que están en la máxima categoría tienen el derecho de tener un contrato profesional como el que firmó ayer Bazán.

Con gran alegría por el hecho, Bazán hizo un posteo en su cuenta social de Facebook: "La realidad está equivocada. Los sueños son reales. Más que feliz de poder cumplir un sueño, quizá por el que arranqué toda esta locura pero que no lo veía posible en un principio, afortunadamente siempre tuve a mi lado gente que me empujaba, me ayudaba a crecer y me hacia dar un pasito más hacia esto".

La recreina llegó a la provincia de Buenos Aires hace casi cinco años donde se sumó a las filas de San Lorenzo de Almagro, en un momento que no era profesional el fútbol femenino en el país. Luego de dos temporadas, fue fichada por Argentinos Juniors donde estuvo dos años jugando en la Primera B para llegar este año al Club El Porvenir y convertirse en profesional.