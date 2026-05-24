Belgrano y River paralizan el país en una final histórica en el Kempes

El fútbol argentino vive este domingo una de las jornadas más trascendentes de la temporada con la disputa de la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, donde Belgrano de Córdoba y River Plate definirán al nuevo campeón en un escenario imponente y completamente colmado.

El encuentro se disputa desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer.

La expectativa es total por un partido que reúne historia, tensión, antecedentes cargados de simbolismo y dos caminos muy distintos hacia la definición. Por un lado aparece Belgrano, que quiere escribir la página más importante de toda su historia en Primera División. Del otro, River, uno de los gigantes del fútbol argentino, que pretende seguir ampliando su extensa colección de títulos.

El recorrido de Belgrano hacia una final inolvidable

Belgrano llega a esta definición luego de una campaña marcada por la resiliencia y por una serie de eliminaciones de enorme impacto emocional. El conjunto cordobés había terminado en el quinto puesto de la Zona B, situación que lo obligó a disputar cruces de máxima exigencia desde el comienzo de los playoffs.

En la primera instancia eliminatoria, el "Pirata" logró superar a Talleres en el clásico cordobés, en uno de los partidos más trascendentes para sus hinchas. Posteriormente, en los cuartos de final, derrotó sin mayores inconvenientes a Unión de Santa Fe en condición de local.

Sin embargo, el gran golpe de Belgrano llegó en las semifinales ante Argentinos Juniors, en una serie dramática que estuvo al borde de escaparse en varias oportunidades. El equipo cordobés consiguió igualar el encuentro en el último minuto y luego atravesó una definición por penales cargada de tensión, donde estuvo a apenas una ejecución de quedar eliminado. Finalmente, logró revertir la situación y sellar el pase a la final.

El peso simbólico de esta definición también tiene un componente histórico imposible de ignorar. Belgrano fue protagonista de uno de los episodios más recordados y dolorosos para River, cuando lo envió a la B Nacional en 2011. Ahora, años después, ambos vuelven a encontrarse en un partido decisivo, esta vez con un título de Primera División en juego.

Para el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski, el objetivo es claro: conquistar el primer campeonato de Primera División de su historia.

River busca seguir ampliando su legado

River llega a Córdoba luego de imponerse por 1-0 ante Rosario Central en las semifinales, gracias a un gol de penal convertido por el delantero Facundo Colidio.

El equipo conducido por Eduardo Coudet tuvo un recorrido exigente en los playoffs. En las primeras rondas eliminó con mucho sufrimiento a San Lorenzo en una definición por penales, mientras que en cuartos de final superó con autoridad a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.

No obstante, el triunfo frente a Rosario Central dejó consecuencias importantes para el "Millonario" debido a varias lesiones que alteraron la estructura del equipo. El lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi sufrieron problemas físicos que obligaron a modificar la alineación titular.

Ante este panorama, River presentará variantes importantes en la final:

Fabricio Bustos ingresará en el lateral derecho.

ingresará en el lateral derecho. El juvenil Lucas Silva tendrá participación en el mediocampo.

tendrá participación en el mediocampo. Joaquín Freitas reemplazará a Sebastián Driussi en el ataque.

El conjunto de Núñez buscará sumar un nuevo trofeo a su rica historia. En caso de quedarse con la victoria, River alcanzará su trigésimo noveno título de Primera División.

Las formaciones confirmadas para la gran final

Belgrano confirmó la siguiente alineación titular para disputar el encuentro decisivo:

Thiago Cardozo

Agustín Falcón

Leonardo Morales

Alexis Maldonado

Adrián Spörle

Santiago Longo

Adrián Sánchez

Emiliano Rigoni

Lucas Zelarayán

Juan Velázquez

Lucas Passerini

Director técnico: Ricardo Zielinski.

Por el lado de River, los elegidos por Eduardo Coudet son:

Santiago Beltrán

Fabricio Bustos

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

Juan Cruz Meza

Fausto Vera

Aníbal Moreno

Tomás Galván

Facundo Colidio

Joaquín Freitas

Director técnico: Eduardo Coudet.

Córdoba, escenario de una definición que promete quedar en la historia

El Estadio Mario Alberto Kempes aparece como el epicentro absoluto del deporte argentino en una jornada que concentra la atención de millones de hinchas. La presencia de dos equipos con historias tan distintas, pero atravesadas por antecedentes de enorme peso emocional, convierte a esta final en uno de los partidos más esperados del campeonato.

Belgrano intentará concretar la hazaña más grande de su historia y alcanzar un título inédito en la máxima categoría. River, en cambio, buscará ratificar su tradición ganadora y seguir alimentando un palmarés que ya lo ubica entre los clubes más exitosos del país.

Con un estadio repleto, clima de final y cuentas pendientes entre ambos, el Torneo Apertura tendrá este domingo un desenlace cargado de tensión, expectativa y una enorme dimensión histórica.