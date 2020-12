"Bichi" Borghi se candidatea para dirigir a un grande de Argentina

Uno de los que se suma a esa lista de candidatos pero por voluntad propia es el argentino Claudio Borghi. El entrenador hace cuatro años que no dirige donde su último club fue la Liga de Quito.

"Soy hinncha de Racing y le tengo respeto al club, estoy más ligado a Argentinos Juniors por pertenencia y porque me crié ahí. Si se da la posibilidad de Racing me gustaría charlarlo al menos", manifestó Borghi en un medio radial.

Habló también de la posibilidad de dirigir la Selección de Colombia aunque desde la Federación Colombiana de Fútbol bajaron el pulgar a esta chance: "Me interesó porque tienen un buen equipo. Tengo ganas de dirigir, si sale un proyecto interesante al que yo le pueda servir me gustaría.

Por último, se refirió a su turbulenta última experiencia dirigiendo en Argentina donde era entrenador de Boca y su último partido fue un superclasico ante River: "Mi última experiencia en Argentina fue un River-Boca, la pasé muy mal por cosas extra futbolísticas. Esa vez me inventaron una denuncia por autopartes. Previo al partido un dirigente de Boca me avisó que me denunciaron por tráfico de autopartes", declaró. "Lo peor es que la denuncia falsa era por un auto que no existía en Argentina y yo lo tenía en Chile. Eran todas cosas que además de lo futbolístico tenía el Boca-River. Mientras yo estaba dirigiendo el partido, mi mujer estaba declarando por mi en la comisaría", concluyó el exentrenador de la Selección chilena.