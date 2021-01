Boca no anotó a Pavón para la Libertadores y mantiene la misma lista

Los cambios que los cuatro equipos quieran realizar se mantendrán en la fase final para los que clasifiquen. El plazo para realizar modificaciones era hasta ayer a las 18.00 y Boca no hizo ningún cambio en la lista de 40 jugadores.

Uno de los que se pensó que iba a ingresar a la lista es Cristian Pavón, que volvió de su préstamo de Los Ángeles Galaxy pero esto no sucedió. El jugador no se presentó el viernes ni ayer a la práctica por lo que la dirigencia tomó la determinación de no utilizarlo por lo menos para la Libertadores.

Aún resta saber qué hará el entrenador con él, si lo tendrá en cuenta en su proyecto o deberá buscar un nuevo destino. Por ahora, el cordobés se encuentra entrenando por su propia cuenta.

La lista de buena fe