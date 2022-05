Boca no anunció aún si Villa jugaría ante Racing luego de la denuncia por abuso sexual

Este viernes un nuevo escándalo ha impactado en el seno del plantel de Boca Juniors luego de que una mujer, cuya identidad se mantiene en secreto, haya denunciado a Sebastián Villa por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. A menos de 24 horas de la semifinal ante Racing por la Copa de la Liga, el club no ha emitido ningún comunicad al respecto y el delantero colombiano integraría el equipo titular de Sebastián Battaglia para ese compromiso.

El Xeneize debe enfrentar a la Academia el sábado a las 17 horas en el estadio de Lanús y el ganador del encuentro se clasificará a la final del certamen en donde chocará con Argentinos Juniors o Tigre. En este contexto, la dirigencia del club de La Ribera ha optado por el silencio y de momento no hay indicios que señalen que Villa vaya a ser desafectado.

El delantero, una de las figuras del equipo, se encuentra junto en el hotel al resto de sus compañeros ya que forma parte de la lista de concentrados que el club publicó el jueves. Además, en el último entrenamiento fue probado como titular junto a Óscar Romero y Darío Benedetto en el ataque, por lo que iría de arranque frente a Racing.

Cabe recordar que en 2020, el mismo futbolista ya había tenido una acusación judicial por violencia de género que recibió de parte de su ex pareja Daniela Cortés, caso por el que todavía está pendiente una audiencia oral. Ahora, es otra mujer quien lo denuncia por abuso sexual y tentativa de homicidio. La persona que realizó la acusación, que estaría manteniendo una relación sentimental con el jugador desde hace dos años, detalló que el hecho ocurrió el 26 de junio del año pasado en una casa ubicada en un barrio privado de la localidad de Ezeiza.

En el relato de la acusación realizada por la mujer (iniciales R. D.) se advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano. Al parecer, la presentación ya ingresó a la UFIyJ N°3 de Esteban Echeverría especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas.

Entre otras líneas, según el escrito de la damnificada manifiesta que en el marco de una escena de celos, y luego de haber ingerido más de una botella de whisky inició el episodio: “(Villa) comienza acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”. La mujer afirmó que fue abusada por el jugador y que durante esa agresión se fue “quedando sin aire” producto del accionar de Villa.

En tanto, informó que luego del episodio, el entorno del jugador intentó sobornarla para que no contara lo que había sucedido y hasta recibió una suma de dinero en dólares a cambio de su silencio. La obligaron a borrar pruebas audiovisuales que incriminarían al colombiano, pero las mismas ya habían sido reenviadas a otras personas ligadas al entorno de la chica. Entre las pruebas, existen dos fotografías correspondientes al glúteo de la suscripta donde se visualizan grandes hematomas intramusculares, signos de violencia y lesiones ocasionadas; varias grabaciones en formato de video de las comunicaciones telefónicas mantenidas entre Villa y la mujer; además de constancias de revisión médica realizadas en el Hospital Penna, por parte de la Jefa de Unidad de Guardia.

La fiscal a cargo de intervenir en este hecho es Verónica Pérez, quien también está al frente del caso por violencia de género que denunció Daniela Cortes y que fue elevado a juicio.

Por estas horas, Boca Juniors no ha hecho mención a si marginará al futbolista del partido ante Racing. A fines de abril de 2020, cuando el colombiano fue denunciado por su ex pareja Daniela Cortés, el caso tomó trascendencia pública y a los pocos meses el club determinó excluir al futbolista de los partidos por campeonato y copas. Por el momento, no solo hay silencio por parte del Xeneize.