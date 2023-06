Boca anunció que Villa no volverá a jugar en el club tras la condena por violencia de género

La dirigencia de Boca Juniors resolvió que el futbolista Sebastián Villa no jugará más en el club, luego de que este viernes al mediodía fuera declarado culpable por el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora por “violencia de género” contra su expareja Daniela Cortés y condenado a dos años y un mes de prisión. Por el momento no irá a la cárcel.

El Xeneize informó a través de un documento publicado en su web oficial que no tendrá en cuenta al colombiano: “Boca comunica que, a partir de la fecha, el nombrado (Villa) no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario”.

Hasta cuándo tiene contra Villa con Boca

El atacante de 27 años tiene contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2024, pero no volverá a jugar en el Xeneize. Todavía no se informó si continuará con los entrenamientos junto al primer equipo de Boca o si trabajará de manera diferenciada.

El escenario plantea ahora distintas posibilidades. Más allá de que la dirigencia ya emitió un comunicado, la institución podría vender al jugador al extranjero a través de una transferencia en el próximo mercado de pases.

Lo que está claro es que en caso de ser transferido deberá pedir una autorización judicial.

De este modo se cumplirá el “protocolo de actuación en razón de violencia de genero, identidad de genero u orientación sexual” que fue creado por el Departamento de Inclusión e Igualdad en agosto de 2021, en la cual tuvo participación la actual vicepresidenta de la institución, Daniela Bravo.

El comunicado completo de Boca sobre Sebastián Villa

“En el día de la fecha y ante el suceso que es de público conocimiento, la Comisión Directiva del CABJ se reunió con caracter urgente, adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica.

Oportunamente, el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos.