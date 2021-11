Boca y Argentinos ya se miden por un lugar en la final

Boca Juniors se mide con Argentinos Juniors en la primera semifinal de la Copa Argentina, una eliminatoria que asumirá sin margen de error para acercarse a su objetivo de sumar otro título y clasificarse para la Copa Libertadores de 2022.

En caso de empatar en el tiempo regular, el ganador de la llave se definirá por penales.



La otra semifinal tendrá como protagonistas a Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, que se enfrentarán el viernes 12 de noviembre en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis.

En su camino a semifinales, Boca eliminó a Claypole, Defensores de Belgrano, River Plate y Patronato, mientras que su rival, Argentinos Juniors, se instaló entre los cuatro mejores del torneo tras haber superado a Cañuelas, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata y finalmente a San Telmo.



El presente de ambos en el torneo doméstico es similar, con dos derrotas en fila para los "Xeneizes", ante Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata, y lo mismo para el "Bicho", que cayó sucesivamente frente a River y Lanús.

En Boca, con pocas chances en el torneo que lidera River con amplia ventaja, la posibilidad de clasificar a la próxima Libertadores depende en gran parte de conquistar la Copa Argentina, un torneo que ganó en tres ocasiones, en 1969, 2012 y 2015, y que de obtenerlo sería el segundo del año tras haberse quedado con la Copa Diego Maradona.



En ese contexto, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia quedó cuatro puntos por debajo de Talleres en la tabla anual que clasificará a la Libertadores, siendo los cordobeses los últimos que están ingresando, y con otros cinco equipos con más unidades, de manera que si obtiene la Copa Argentina no necesitará sacar cuentas y entrará en forma directa a la fase de grupos.



Para esta noche, Battaglia cambiará algunos nombres en el equipo titular y en ese sentido ingresará el cordobés Cristian Pavón por Norberto Briasco, y también regresará el colombiano Jorman Campuzano en lugar de Esteban Rolón.



No obstante, el cambio más significativo de los tres que mostrará Boca será el regreso del colombiano Sebastián Villa luego de tres meses y medio (el recordado partido de la Libertadores en Belo Horizonte, en la eliminación por penales ante Mineiro, el 20 de julio), tras haber sido castigado y más tarde indultado por haberse negado a entrenar y marcharse a su país, disgustado porque no lo vendieron al Brujas, de Bélgica.

Pensando en las variantes, Edwin Cardon estará entre los suplentes junto a otro que regresa, Eduardo "Toto" Salvio.



En el caso de Salvio volverá a integrar el banco de suplentes luego de la rotura de ligamentos que sufrió en febrero de este año.



Con ese panorama Boca intentará superar a Argentinos para instalarse en una nueva final e intentar maquillar un año que tuvo como éxitos salientes la obtención de la Copa Maradona y festejos de las dos eliminaciones a River, en la Copa de Liga y en los octavos de final de la actual Copa Argentina.