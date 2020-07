Boca se despide de la chance de contratar a Tesillo y el dilema es que si busca o no a otro defensor

Las negociaciones por el colombiano William Tesillo con el León de México no prosperaron. el club mejicano no se desprenderá del jugador por menos de 6millones de dólares, una cifra que Boca no puede pagar.

Lo que complica al "Xeneize" es que aún no puede vender a Emmanuel Reynoso al Minnesota United por 5millones de dólares debido a que Talleres (exclub de Reynoso) le adeuda un dinero al CIBI de Córdoba por ser el equipo formador de "Bebelo". Eso hace trabar el pase.

Además, Tesillo jugó para León ante Chivas y fue una forma de decretar que se queda y las ilusiones de Boca se desvanecen. El dilema del club argentino es que al por ahora participar en una competencia que es la Libertadores podrían jugar con los jugadores que tienen y esperar al próximo mercado de pases. Sin embargo, hay que esperar a ver la decisión de la dirigencia y si surge otro nombre.