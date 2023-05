Boca entrenó y ya piensa en Deportivo Pereira

Con la tranquilidad de haber rescatado tres puntos importantes para acomodarse en la tabla y además seguir ganando confianza bajo el mando de Jorge Almirón, Boca retornó a los entrenamientos este domingo por la mañana ya con la mira puesta en lo que será el partido clave de Copa Libertadores contra Deportivo Pereira, que tendrá lugar en Colombia en la noche del miércoles.

El plantel xeneize se movió en el predio de Ezeiza esta mañana, con las buenas sensaciones lógicas que trajo la victoria en el ocaso contra Argentinos, en trabajos divididos: los que fueron titulares en La Paternal realizaron ejercicios regenerativos para recuperarse al ciento por ciento de cara al duelo copero; mientras que los que menos minutos tuvieron o directamente no vieron acción, hicieron tareas con pelota.

Lo positivo para Almirón es que no quedaron secuelas del duro compromiso con el Bicho y tendrá a los mismos jugadores a disposición para visitar a Pereira, con la intención dar un paso más en el Grupo F, que lidera con tres puntos de ventaja justamente por sobre los colombianos.

En relación al equipo, habrá que esperar al entrenamiento de mañana -antes de que la delegación de Boca emprenda rumbo a tierras colombianas- para empezar a dilucidar que tiene en mente el DT. A priori, la idea es mantener la base del once que jugó contra Argentinos, aunque no se descarta algún retoque como podría ser la salida de Juan Ramírez, de floja actuación el viernes, para que ingrese Alan Varela o Cristian Medina.

Por otro lado, Bruno Valdez ya está disposición de Almirón y no sería descabellado que, si el cuerpo técnico lo ve bien, pueda ocupar el lugar de Facundo Roncaglia, que viene de una larga seguidilla de encuentros. No obstante, por ahora no hay mayores indicios.

Cómo está Boca en el Grupo F de la Copa Libertadores