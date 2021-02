Boca inicia la defensa del título frente a Gimnasia en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Boca, actual bicampeón del fútbol en la Argentina, iniciará una nueva ilusión cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en la fecha inicial de la Zona B de la Copa de Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El Xeneize se presentará a partir de las 19:20 en La Bombonera, con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de la señal TNT Sports. En Boca “nada alcanza” según recordó su entrenador Miguel Ángel Russo en medio de los festejos por el segundo título consecutivo, el mes pasado, en la Copa que llevó el nombre del astro Diego Armando Maradona, mientras soportaba cuestionamientos por no haber llegado más lejos en la Libertadores, donde cayó en semifinales ante el Santos, de Brasil.

En ese contexto, el equipo xeneize comenzará a desandar una nueva campaña en el torneo doméstico que generalmente le sienta a la perfección ya que suele dar la vuelta olímpica muy seguido, aunque claro que el foco principal apuntará nuevamente a la competición internacional, cuya participación comenzará en abril con la fase de grupos, y también deberá atender la Copa Argentina con un comienzo previsto para marzo ante Claypole, de la Primera C, como primer rival.

Los refuerzos boquenses por el momento son dos, el primero es el ex defensor del Manchester United Marcos Rojo, aún en plena puesta a punto tras haber pasado inactivo durante casi todo 2020, y el otro un conocido de la casa, el delantero Cristian Pavón, quien retornó al club luego de un préstamo en Los Ángeles Galaxy de la MLS estadounidense.

Sin embargo, el cordobés de muy buen rendimiento en las prácticas y en un amistoso que Boca jugó frente a Talleres, será operado el viernes próximo de una fibrosis en ambos tobillos y eso lo mantendrá alejado de las canchas al menos dos meses.

De manera que Russo se arreglará con lo que ya tenía, que no es poco porque le bastó para ganar los dos últimos torneos, con algunos retoques como la presencia desde el inicio de Mauro Zárate en el ataque junto a Carlos Tevez, el capitán del equipo e ídolo del club.

En la defensa, la primera confirmación es que hasta que no llegue un nuevo marcador de punta derecha, Leonardo Jara será el titular y no Julio Buffarini, y que comenzará el peruano Carlos Zambrano y no Lisandro López.

Además, le renovarán la confianza a Frank Fabra pese a su floja actuación ante Santos, que motivó su posterior exclusión en la final del torneo doméstico ante Banfield, que jugó Emanuel Mas y como fue expulsado deberá cumplir esa sanción.

En el mediocampo estará el promisorio juvenil Alan Varela y no el colombiano Jorman Campuzano, con algún problema físico y también sin la titularidad garantizada como el año pasado. Además, formarán de entrada Sebastián Villa y Edwin Cardona, en tanto que Eduardo Salvio fue relegado al banco de suplentes.

El rival, Gimnasia, testigo el 7 de marzo pasado de la vuelta olímpica de Boca como campeón de la Superliga, aún en esa época con Diego Maradona como entrenador, se rearmó con lo que tenía en el club, bajo la conducción de Mariano Messera y Leandro Marini, quienes pasaron de interinos a confirmados mientras los resultados acompañen, tras la muerte del astro y la decisión de no continuar de su ayudante de campo, Sebastián Méndez.

El Lobo perdió algunas piezas importantes en el esquema como el arquero Jorge Broun, el zaguero Paolo Goltz y el mediocampista Matías García, y en sus lugares estarán Nelson Insfrán mientras se pone a punto el recién incorporado Rodrigo Rey, más Germán Guiffrey y el salteño Matías Pérez García.

El Tripero intentará incomodar a Boca con sus armas y la intención es soportar esos primeros 20 minutos de asedio para poder asestar algún contragolpe con el único punta definido, Nicolás Contín, mientras que la creación quedará librada a José Paradela o Matías Miranda, algo que la dupla técnica definirá poco antes del inicio del partido.

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Boca con 85 triunfos en 160 partidos, contra 37 de Gimnasia y 38 empates.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Alan Varela y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Angel Russo.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrison Mancilla y Víctor Ayala; Erik Ramírez, Brahian Aleman y Matías Pérez García; José Paradela o Matías Miranda y Nicolás Contín. DT: Mariano Messera y Leandro Martini.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Alberto J Armando.

Hora de inicio: 19.20.

TV: TNT Sports.