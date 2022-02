Boca Juniors le ganó a Rosario Central 2 a 0 en la cancha de Vélez

Boca Juniors hizo de local en cancha de Vélez por el mal estado del campo de juego de la Bombonera. Recibió a Rosario Central por la tercera jornada del Grupo B de la Copa de la Liga.

El Xeneize se encontró con un planteo agresivo por parte de su rival, con presión extendida hasta la mismísima salida del local, y bloqueando a Pol Fernández y Campuzano en el inicio de la generación. Así, el Canalla consiguió imponerse de arranque en la batalla de la posesión, aunque con poca comodidad, porque Boca también ejerció un pressing intenso. En consecuencia, el manejo se dio más en campo propio, o hasta tres cuartos de cancha. Y con Vecchio un tanto retrasado, lejos de la zona en la que puede influir.

Lo más claro para el Canalla en el área fueron dos penales. Uno que fue, de Rossi a Ruben, que el árbitro Ariel Penel no sancionó. Y otro que no fue, del propio arquero a Gamba (bien fabricado, tirándose tras adelantar la pelota) que el juez compró con moño y garantía. El guardameta se vengó tapándole a una mano el remate a Vecchio.

Con Central cortándole los circuitos de juego, al equipo dirigido por Sebastián Battaglia le costó mucho progresar en el campo. Así, abundó en los balones largos a Benedetto o en la búsqueda de la gambeta en velocidad de Villa. De hecho, lo más riesgoso que tuvieron los de la Ribera se dio a los 15′, con una recuperación alta y una corrida del Pipa, que terminó con un remate cruzado y ancho. Al menos hasta el epílogo de la etapa, cuando en dos pelotas paradas, Boca casi rompe el cero. Primero, con un cabezazo de Izquierdoz que rozó Servio y rebotó en el travesaño. Luego, con un borbollón en el que Ojeda casi rechaza hacia su propia valla y en el desconcierto tapó el arquero.

Una modificación táctica de Battaglia le permitió al esta vez inquilino en Liniers posicionarse de otra manera en el partido. Con Juan Ramírez por Salvio, el mediocampo quedó mejor poblado y Pol Fernández ganó libertadores, casi de enlace. Y Boca se puso al frente a los 5 minutos, con el córner de Villa y el testazo goleador de Izquierdoz, que sorprendió apareciendo por el primer palo. Y pudo haber bajado el martillo a los 7, tras asistencia de Pol y un toque sutil del colombiano delantero, que salió apenas desviado.

Ante el éxito del nuevo plan, el DT profundizó con Molinas, con características de enlace, por el Pulpo González, en pos de defenderse con la pelota en botines propios. Y, más allá de un momento en el que el Xeneize retrocedió en el campo en un momento, y que un par de intentos del ingresado Benítez lo incomodaron, siguió llegando al área rival. A los 20′, Fabra avisó con un desborde por derecha y un centro atrás perfecto, que conectó Ramírez para lucimiento de Servio. A los 35, confirmó: edificó una pared con Molinas, fue a buscar, eliminó a un rival con una pisada monumental, y resolvió con un toque tres dedos.

Con la novedad de ser el estadio del Fortín el escenario elegido, el Xeneize sale a la cancha con la idea de mantenerse en la senda victoriosa luego de lo que fue su triunfo 2-1 ante Aldosivi en Mar del Plata entre semana. Pero el Canalla busca lo contrario y, de hecho, viene con un andar similar al de su rival de turno. Empató en el debut y más tarde conquistó una victoria que lo depositó como escolta.

En la Ribera acaba de firmar su contrato el último refuerzo, Óscar Romero. El paraguayo, que no formó parte de la lista de convocados (se someterá a un acondicionamiento físico de forma particular desde la próxima semana), se suma a los refuerzos Leandro Brey, Nicolás Figal, Pol Fernández y Darío Benedetto. Sebastián Battaglia, conforme con el plantel, pretende que su equipo sea protagonista.

Romero no es la única presencia destacada en los palcos del estadio Amalfitani, ya que Juan Román Riquelme invitó al ex campeón del mundo con Francia Robert Pires (jugaron juntos en Villarreal) a ver la acción. El emisario europeo está observando juveniles argentinos que pueden ser reclutados por clubes del Viejo Continente en el próximo mercado. Después de ver a Argentinos Juniors y River, el ex mediocampista del Arsenal inglés mira a los de Boca.

En cuanto a lo táctico, Battaglia recibió la buena noticia de la recuperación de Juan Ramírez, quien de todas formas va al banco de suplentes (se mantiene en el once el Pulpo González). En tanto, Carlos Zambrano le ganó la pulseada a Marcos Rojo en la zaga central, según lo ensayado en el táctico de ayer. En la ofensiva, el entrenador trata de consolidar al trío compuesto por Toto Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa, que llega dulce a esta cita por su doblete en La Feliz.

Meter mano en la alineación inicial, siempre y cuando esté obligado. Esa es la postura que tomó el Kily González antes de este compromiso fuera de casa. Emmanuel Ojeda, Gino Infantino (fueron reemplazados contra Vélez), Emiliano Vecchio y Marco Ruben afrontan diversas molestias. Sin embargo, ninguno tiene inconvenientes en llegar al máximo de su físico y por eso el DT repite la formación que empleó la última vez en Arroyito.

En Central también hubo novedades vinculadas a su mercado de pases en los últimos días: firmaron los defensores centrales Julián Velázquez y Juan Cruz Komar (ninguno de los dos fue convocado), por lo que la plantilla auriazul se completó con ellos. En tanto, el arquero Josué Ayala rescindió su contrato con la entidad rosarina.