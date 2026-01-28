  • Dólar
Boca pierde 2-0 ante Estudiantes por la segunda fecha del Torneo Apertura

El Xeneize afronta la segunda fecha del campeonato con un frente ofensivo improvisado y sin sus delanteros habituales. Santiago Ascacíbar, reciente refuerzo de Boca, acompaña al plantel en La Plata

28 Enero de 2026 22.28

Estudiantes de La Plata y Boca Juniors ya disputan su encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico xeneize presenta un ataque inédito, condicionado por la ausencia de todos sus centrodelanteros habituales y la baja de último momento de Lucas Janson.

Ante este escenario, Boca salió a la cancha con una ofensiva conformada por Exequiel Zeballos, Iker Sufiaurre y Kevin Zenón, una combinación poco habitual para el equipo azul y oro.

Uno de los focos de atención de la jornada es la presencia de Santiago Ascacíbar en el estadio UNO. El mediocampista, recientemente incorporado por Boca y proveniente justamente de Estudiantes, acompaña a sus nuevos compañeros desde las tribunas, a pesar de no haber sido convocado para el partido.

La decisión del jugador generó malestar entre los hinchas del Pincha, quienes se mostraron dolidos por su salida al Xeneize y podrían manifestar su descontento durante el encuentro.
 

