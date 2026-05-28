Boca no puede con Universidad Católica y se está despidiendo de la Copa Libertadores

Boca pierde por 1-0 con la Universidad Católica de Chile, en una derrota parcial que lo elimina de la Copa Libertadores, al final del primer tiempo del partido que disputan esta noche, en la Bombonera, por la sexta y última fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El único gol de la noche llegó a los 33 minutos, mediante un gran remate desde el borde del área grande del extremo Clemente Montes.

El conjunto chileno abrió el marcador en su primera llegada de riesgo, luego de un gran contraataque asociado que terminó en un pase para el extremo Clemente Montes, que se perfiló en el borde del área y sacó un sablazo que pegó en el poste izquierdo del arquero Leandro Brey y cruzó la red.

Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a este encuentro en la tercera posición del Grupo D con solo siete puntos, por lo que de mantener esta posición caerían a los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo chileno, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota lo complicaría seriamente.

En este contexto, el único resultado que le sirve a Boca para clasificar es ganar, ya que en caso de empatar solo podriá igualar en puntos a Cruzeiro de Brasil, que está segundo con ocho unidades, aunque los brasileros avanzarían por el criterio de desempate olímpico en el que se toman en cuenta los resultados entre ambos equipos.