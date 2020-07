Boca quiere a Tesillo y un jugador del "Xeneize" podría ser la clave para la llegada del colombiano

La negociación no es fácil, ya que Tesillo llegará a Boca solo si el club argentino lo compra y el pase vale 6millones de dólares, una cifra que Boca no está dispuesto a pagar. Sin embargo, no pierden las esperanzas y un jugador del "Xeneize" puede destrabar todo.

El otro anhelo de Boca es vender a Emmanuel Reynoso al Minnesota de los Estados Unidos. La operación está hecha por ambas partes y Boca recibirá 5millones de dólares, pero no se puede hacer porque existe una deuda de Talleres (su anterior club) con CIBI (club formador del jugador).

La solución podría llegar por parte del presidente de Talleres, Andrés Fassi, ya que resulta que el empresario es uno de los dueños del grupo Pachuca que es ropietario del Club Léon donde milita Tesillo. En Boca, confían en que Fassi pueda destrabar y pagarle lo adeudado al CIBI para que la operación de Reynoso se haga y así "El Xeneize" tenga el dinero para comprar a Tesillo, donde le conviene a los méjicanos por el suculento ingreso que tendrían.