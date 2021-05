Boca no se resigna y afirma que en el 2022 arriba Cavani

De eso habló el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme y dijo: “Sigo hablando con él (Cavani), creo que va a estar con nosotros el año que viene si Dios quiere, hace más de un año que hablo con él. No tenía claro que iba a continuar en Inglaterra, en diciembre me dijo que tenía muchas ganas de venir, sería muy lindo contar con él”.

Le dejó un mensaje: “Lo único que le tengo que decir es que cuando jugamos en la Bombonera, la cancha se viene abajo y se mueve cuando está llena”. Y fue optimista: “No tengo dudas que va a venir a Boca. Es una estrella, estamos muy pero muy felices de tener a Marcos Rojo, ojalá que podamos ver a Cavani festejar un gol acá".

El centrodelantero uruguayo no le cerró la puerta a la posibilidad cuando hizo públicas sus declaraciones: “"Lo de Boca fue una chance que estuvo arriba de la mesa. Siempre fue todo muy claro. Román no me llamó cuando llegué a Manchester para decirme 'venite'. Se comunicó conmigo desde la época en que yo estaba en París, o sea que hace ya unos añitos que tengo contacto con él y no para decirme 'tenés que venirte', 'venite para acá', sino para estar en contacto, para felicitarme, para ponerse a las órdenes, para reconocerme cosas que como futbolista a él le parece que son muy buenas y le gustan. He tenido charlas con él, pero las cosas siempre han estado muy claras entre él y yo", destacó el goleador en el programa uruguayo 2 de Punta.