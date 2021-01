Boca sigue interesado en el catamarqueño Anibal Moreno

En las últimas horas, surgió la versión que la dirigencia de Boca preguntó a la de Newell's por el catamarqueño Anibal «Colo» Moreno pidiendo condiciones para una posible negociación.

Según trascendió, el club rosarino no lo va a largar fácil a Moreno y su ficha tiene un costo elevado que en Boca no estarían en condiciones de pagar. El otro impedimento sería que en Newell's tienen pensado venderlo al exterior y no al medio local.

El club «Xeneize» hace tiempo viene preguntando por Moreno desde que asumió el nueva dirigencia donde Juan Román Riquelme preguntó por «El Colo» y por otro juvenil del club rosarino, Cacciabue.

También, hace poco estuvo en la lista de nombres de posibles reemplazantes de Guillermo Pol Fernández donde Boca finalmente decidió no incorporar.

El futbolista nacido en el sur capitalino de Catamarca. estuvo hasta hace unos días en la provincia y ahora debe sumarse a la pretemporada del equipo rosarino donde se está recuperando de una lesión que no lo dejó jugar los últimos partidos.