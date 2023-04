Boca sufre otro golpe: cae 1-0 en su visita a Rosario Central

Boca, que detuvo su caída libre con el agónico triunfo que logró durante la semana ante Deportivo Pereira, de Colombia, por la Copa Libertadores, busca recuperarse de tres derrotas consecutivas en la Liga Porofesional en Rosario, ante el entonado Central, en un partido válido por la fecha 13.

El encuentro se juega desde las 15.30 en el estadio Gigante de Arroyito, de Central, con el arbitraje de Ariel Penel.

El DT coloca un once titular que no cuenta con la presencia de Darío Benedetto, que está lesionado. El Pipa sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y está presente. En su lugar ingresa el uruguayo Miguel Merentiel. En tanto, respecto al once que paró de inicio el martes para jugar ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, solo hace un cambio y tiene que ver con la salida de Norberto Briasco para que ingrese Martín Payero, una de las modificaciones que hizo en el segundo tiempo de aquel partido.

Formaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero y Martín Payero; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Walter Montoya, Kevin Ortíz, Ignacio Lautaro Giaccone, Malcorra, Alejo Veliz y Jaminton Campaz.