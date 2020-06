Boca tiene la intención de sumar un solo refuerzo

Todo indica que Boca no tendrá un mercado de pases movido. Se hablaron muchas cosas, que estaba en carpeta Edison Cavani, también Gary Medel y una lista larga de jugadores. Pero, oficialmente hay uno solo por el cual la dirigencia y Riquelme quieren sumar.

Se trata del chileno Mauricio Isla, de posición lateral derecho, actualmente en el Fenerbahce de Turquia. El jugador ya habló del interés de Boca: "Hasta ahora no sé donde voy a ir, yo he tenido solo una conversación con Boca Juniors, pero hasta ahora no se nada. Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile".

En diálogo con jugadores de las Inferiores del Cobreloa de Chile, Isla confirmó su deseo de llegar a Boca y a su vez afirmó que lo están buscando.

En Boca, son optimistas con poder sumar al lateral titular de la Selección de Chile, ya que quedará libre a fin de mes en el Fenerbahce y al "Xeneize" no le saldrá nada el pase y solo tendrá que acordar el contrato con Isla que parece ser el único refuerzo que llevará Boca.