Boca venció a Colo Colo y puso primera con el pie derecho en este 2022

En un primer tiempo discreto, la primera fue de Boca con un tiro libre de Sebastián Villa en la medialuna del área que terminó sacando el arquero Cortés.

En la segunda llegada de Boca apareció el gol con Sebastián Villa que habilita bien a Diego González que ingresando al área define cruzado, a los nueve minutos.

La última de una etapa donde no pasó casi nada y con un Colo Colo que no pateó al arco, Boca tuvo otra pero no tan clara con un intento de disparo de Salvio que lograron taparlo.

En el segundo tiempo, Boca salió con todo y tuvo la primera chance con Nicolás Orsini que quedó solo contra el arquero y definió mal.

El equipo chileno tuvo su primera clara en todo el partido con un centro y posterior cabezazo de Juan Martín Lucero que terminó en gol pero fue anulado por posición adelantada, a los 24 minutos.

Los dirigidos por Battaglia lo terminaron de liquidar con el santiagueño Ezequiel Zeballos que se encargó de patear un tiro libre por el extremo izquierdo y la pelota se terminó clavando en un ángulo, a los 34 minutos.

De esta manera, Boca comenzó bien su zona que estará cerrando el próximo jueves ante Universidad de Chile donde buscará el empate o la victoria que lo deje en la final de la competencia.