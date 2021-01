Boca viaja a Brasil para jugar la revancha con Santos y Russo recibió una gran noticia

Luego del 0 a 0 en la Bombonera que dejó la serie de semifinales de Libertadores más que abierta, Boca viajará esta tarde a Brasil para ultimar detalles de cara a la revancha contra Santos en Vila Belmiro. La cita será mañana a partir de las 19:15 en territorio paulista, donde el Xeneize buscará la clasificación a una nueva final de América con todos sus soldados.

Así es: Miguel Ángel Russo recibió la excelente noticia de la reincorporación de Jorman Campuzano a los entrenamientos en la jornada de ayer y esta mañana volvió a levantar el pulgar. De esta manera, el colombiano que había sufrido una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha, está disponible para el encuentro contra los brasileños.

El entrenador azul y oro comprende que es momento de tirar toda la carne al asador y arriesgar. Es por esto que el mediocampista cafetero sería de la partida, en principio, al lado de Diego González. Aunque hay que remarcar que Nicolás Capaldo, quien descansó el sábado pasado ante Argentinos Juniors por la Copa Diego Maradona, también puja por un lugar.

En el búnker boquense no solamente trabajaron a Campuzano en el aspecto físico, sabiendo que prácticamente no había margen para la recuperación, sino también desde el plano mental. Campu venía de ser expulsado en el Superclásico ante River que finalizó 2-2 en la Bombonera pero pudo haberle costado la victoria y el empate definitivo a Boca. Su actitud no fue pasada por alto tanto por el cuerpo técnico como por los referentes (de hecho Carlos Tevez dijo públicamente que intercambiaría algunas palabras con él).

El DT tiene prácticamente todo listo e hizo descansar a la mayoría de los titulares en lo que fue el pase a la final de la Copa Maradona en la Paternal. Los únicos que sumaron minutos de entrada fueron Leonardo Jara (como centrocampista) y Eduardo Salvio, con el que buscaron que adquiriera confianza con la pelota. Russo piensa en la cita de mañana contra Santos y mira de reojo la definición de la copa nacional pactada para el próximo domingo en San Juan ante Banfield (en caso de clasificarse mañana en la Libertadores, Boca le pedirá a la Liga Profesional disputar el duelo ante el Taladro el miércoles 20 de enero, teniendo en cuenta que la final continental sería el sábado 30 de enero).

Los once para ir en busca de otra clasificación a una final serían: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Diego González, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. El encuentro comenzará a las 19:15 en Vila Belmiro y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.