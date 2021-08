Brasil derrotó a México por penales y es finalista de los Juegos Olímpicos

El seleccionado masculino de fútbol de Brasil se clasificó este martes finalista del certamen de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al vencer a México en definición con tiros desde el punto penal por 4 a 1, luego de igualar sin goles al término de los 90 minutos y del tiempo suplementario.



El partido se jugó en el Ibaraki Kashima Stadium, en la ciudad de Kashima, y ahora Brasil jugará la final el sábado 7 de agosto ante el vencedor del encuentro entre Japón y España en el Estadio Internacional de Yokohama.



El cotejo fue muy tenso y sin gran nivel técnico, con Brasil, vigente campeón olímpico al ganar el oro en Río de Janeiro 2016, buscando con mayor vocación ofensiva frente a un México que no repitió actuaciones pasadas y que sufrió con un tiro de Richarlison en el poste, que recorrió la línea y no ingresó.



Finalmente, la ineficacia de Brasil y la defensa mexicana llevaron al partido a la definición con remates desde el punto penal y allí los brasileños tuvieron la contundencia que no encontraron en los 120 minutos de juego al convertir los cuatro remates, mientras que los mexicanos marraron dos, uno desviado por Santos (a Eduardo Aguirre) y otro que dio en el travesaño (Johan Vázquez).