Buena labor de catamarqueños en el mundial virtual de Tang Soo Do

El pasado sábado 23 de enero, del corriente año, se realizó, vía streaming, WTTSDU 2021 Only Word Championships Forms Event organizado por The Word Traditional Tang Soo Do Unión, donde una delegación de deportistas catamarqueños de la Academia JUMEOG-DO (el arte del puño) que se dicta en la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Catamarca, dirigida por el Kiot Sam Nim Dario Lencina; quien integrante del comité Técnico Internacional de la WTTSDU, trajo importantes podios para nuestro país. Más de 360 deportistas participaron de este mundial; y por Catamarca en representación a la Argentina fueron Milagros Luna, Juan Pellegrini, Uriel Secco, Marisol Ontano, y Oscar Ontano.

Es de remarcar que es el 3° Campeonato del Mundo; donde Catamarca ha participado del anterior también consiguiendo importantes podios; siendo estos los países que participaron del evento: Argentina, Alemania, México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Grecia y Estados Unidos.

Los puestos son:

Milagros Luna 1° lugar (Campeona en formas con armas categoría juveniles cinta negra)

Milagros Luna 2° lugar (Subcampeona en Categoría Cinta negra)

Juan Pellegrini 1° lugar (Campeón en formas con armas en Categoría Adultos Cinta Negra)

Juan Pellegrini 2° lugar (Subcampeón en Categoría adulto Cinta negra)

Uriel Secco 2° lugar (Subcampeón en Categoría Infantil)

Marisol Ontano 2° lugar (Subcampeona en Categoría Infantil)

Óscar Ontano 2° lugar (Subcampeón en Categoría Adultos)

Asimismo, es importante resaltar, que Kiot Sam Nim Darío Lencina, quien es representante y director en Argentina de la Word Traditional Tang Soo Do Unión, fue jurado en el evento mundial.

Agradecimientos

La Academia JUMEOG-DO (el arte del puño) agradece al taller mecánico Direcciones del Valle de Juan Pellegrini y a Jorge Albarracín quien es director de Deportes de la UNCa (Universidad Nacional de Catamarca).