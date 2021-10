Calvimonte terminó en el podio de la carrera internacional de Río Pinto

UN BÚFALO SORPRENDE A TODOS

Sin dudas la carrera más importante de MTB de Sudamérica está en Córdoba, es el Desafío Río Pinto y este domingo se corrió su 25° edición.

Allí estuvo presente por primera vez el joven catamarqueño Leonardo "Búfalo" Calvimonte, representante del Team Fray, de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, que llegaba a dar lo mejor de si.

Sin dudas es un día inolvidable para el, aquel desconocido ciclista de blanco verde y azul, se metía en la fuga de los tres primeros a mitad de camino, Nicolás Tivani y Catriel Soto eran sus contrincantes, nombres más que conocidos a nivel mundial tanto en ruta como MTB.

Es así que en más de una transmisión en vivo de espectadores y hasta marcas oficiales de bicicletas se escuchó decir "no se quién es el tercero", y claro que no, es un desconocido a ese nivel, pero que hoy se llevó todas las miradas y elogios.

"Estoy muy feliz, en toda la carrera me sentí muy bien" cuenta el Búfalo, "hicimos más de 50 kilómetros escapados con Nico (Tivani) y Catriel (Soto). Fue una carrera soñada y no puedo explicar la sensación de llegar en tercer puesto en esta gran carrera".

Finalmente Calvimonte desea agradecer a "principalmente al Intendente Guillo Ferreyra y Gaston Vaquel por confiar siempre en mi para representar al equipo. A

Cristián Rojo que me prestó su bici, a mis amigos Juan Pablo Molina y Gustavo Morán que me ayudaron en todo el viaje, por ayudarme en el viaje, a los diputados Dante y Armando López Rodríguez, a Hugo montero, Ale Sierra de Sportiva, Reynoso bicicleteria, a mi familia que es incondicional en todo momento, y a todaa gente que me dió fuerzas de una u otra manera por mensajes, llamadas... estoy muy feliz" finaliza el biker Catamarqueño que se mete en la historia de la carrera más importante del país.