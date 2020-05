Cambio rotundo: Ahora Molina quiere quedare en Boca

Las ganas del lateral de quedarse en Boca no fueron siempre positivas, donde su representante se encargó de manifestar que el jugador quería irse y que hasta analizaban una oferta de River Plate.

Lo cierto es que el entrenador Miguel Russo lo tiene en consideración pero ante las manifestaciones del jugador que pretendió un contracto más asalariado y forzó su salida, no lo tuvieron en cuenta. Ahora, el lateral rompió el silencio y sorprendió a todos.



"Nunca me quise ni me querría ir. Desde que volví de Rosario Central mi idea fue renovar, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo", expresó el defensor en diálogo con el Diario Olé. Y agregó: "Cuando volví de Central, Cascini y la gente de la Secretaría Técnica me dijeron que si no firmaba iba a irme a entrenar con la Reserva. Mientras duraron las negociaciones me permitieron trabajar con el plantel, pero pasó el tiempo y me bajaron".

Uno de los temas que despertó polémica fue el de la lesión que se trató por fuera del club, supuestamente sin informarle a Boca, pero la versión de Molina es otra: "El club sabía. Yo tenía una lesión desde hacía tres años, en un ligamento posterior de la rodilla, saltó cuando pasé a Defensa. Tenía deshilachado el ligamento posterior y corría el riesgo de que se rompiera y eso afectara también los cruzados. Cuando volví a Boca yo los puse al tanto de la situación, los médicos lo sabían porque se los dije. Y yo, sabiendo que no iba a tener la posibilidad de jugar, decidí operarme por consejo de mi médico personal", manfiestó.

Si bien solo son deseos del jugador porque parece que en Boca ya tomaron la decisión de prescindir de los servicios del joven jugador que se formó en "El Xeneize" y pasó por Defensa y Justicia y Rosario Central