Capricho Romero afirmó que los boxeadores la pasan mal

La boxeadora catamarqueña, Nazarena «Capricho» Romero, se encuentra haciendo la cuarentena en Córdoba donde está radicada desde hace unos años. Lejos de poder llevar su actividad normal, Romero habló con Botineros Diario sobre su situación.

«Acá la situación está complicada pero yo sigo entrenando como puedo y me estoy preparando para el día que se levante todo esto de la cuarentena que no sé cuándo será», comenzó diciendo.

Siguió: «Lo importante es siempre estar bien entrenado. La alimentación es importante también pero este párate no te repercute para dar el peso porque en eso te moris de hambre unos días y lo das».

Reflexionó: «Yo hablo de los amigos del campeón porque cuando una boxea y bueno vive de esto, de las peleas y al no haber no recibo plata. Se me está haciendo duro para alimentarme bien y pagar el alquiler y ahora no hay ningún amigo, todos los que querían sacarse fotos conmigo y ahora no hay nadie».

Sobre su pelea por título del mundo que no pudo ser por la pandemia: «Yo ya tengo el contrato firmado que es mundialista que si gano puedo pelear afuera del país. Lo que sé es que una vez que se habilite todo voy a pelear y por eso me estoy preparando».

En lo económico está dificíl: «Para poder vivir me estoy gastando la plata de mis peleas, las peleas que todavía no hice. No trabajo porque me dedico a entrenar, son entrenamientos duros y tengo que estar con el tiempo dedicado a eso».,

«Yo creo que en estas fechas y lo que está pasando los boxeadores estamos abandonado no digo todos pero la mayoría porque vivimos de eso, de las peleas», cerró.