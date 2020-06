Carlos Bilardo dio positivo de coronavirus

El ex técnico del seleccionado argentino de fútbol Carlos Salvador Bilardo tiene coronavirus pero está "asintomático", informaron esta noche allegados a su familia.



Bilardo, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial México 86 y subcampeón en Italia 90, permanecía esta noche en la institución donde reside (The Senior Home), en el barrio porteño de Almagro, aunque sus familiares analizaban trasladarlo a una clínica.



El "Narigón" ya había sido testeado por Covid-19 hace unas semanas a raíz de la aparición de un caso en la residencia donde vive, pero entonces había dado negativo.



En las últimas horas fue sometido a nuevas pruebas que dieron positivo, pero "está asintomático", informaron allegados a la familia del ex entrenador.



Bilardo, símbolo de Estudiantes de La Plata, de 82 años de edad y que permanece solo y aislado en una habitación de la institución porteña, padece desde hace algunos años el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica.