Carlos Cáceres ya no será más el entrenador de Hindú BBBC y dirigirá en otro equipo local

En estos días, se confirmó la noticia que Hindú ya no está bajo la conducción técnica de Carlos Cáceres que estuvo al frente del plantel durante los últimos 10 años.

Si bien, esto ya se había gestado hace unos meses y el entrenador ya estaba dirigiendo a su nuevo equipo, el Deportivo Juventud, ahora toma más trascendencia.

En diálogo con el programa Botineros Diario, dijo: ““Ya no dirigió Hindú desde que terminó el Torneo Federal. Ahí empezamos las conversaciones porque ya no quería dirigir más, y después tomé la decisión de no entrenar”.

Concretó: “Consideré que mi proceso había llegado hasta aquí, en estas condiciones, y con el desgaste que produce dirigir casi una década en el mismo club”.

Sobre los motivos de su salida: “Son intimidades que son difíciles sacar fuera del círculo. Cuando hablo de estas condiciones, hablo de que he cumplido con lo prometido deportivamente. Sentía que había que redireccionar las cosas, y eso significaba empezar un nuevo proceso”.