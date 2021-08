Carlos Retegui: "Ningún reproche, nos ganó el mejor equipo del mundo"

El director técnico de Las Leonas, Carlos Retegui, terminó sin "ningún reproche" luego de la final olímpica perdida en Tokio 2020 ante Países Bajos, rival al que destacó como "el mejor equipo del mundo".



El "Chapa" valoró la "convicción enorme" con la que jugaron sus dirigidas y expresó su "orgullo" por la medalla de plata alcanzada por tercera vez en la historia de los Juegos.



"Nos ganó el mejor equipo del mundo, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil pero hicimos un gran juego. Lo único que siento hacia las chicas es gratitud", dijo en diálogo con TyC Sports.



"No es fácil ser campeón olímpico. Jugar con Holanda en hockey mujeres es como hacerlo con Estados Unidos en básquet. Llegamos a este torneo con un equipo extremadamente joven, con 13 debutantes. Las Leonas tienen presente y futuro", celebró.

La capitana Noel Barrionuevo admitió que siente una "mezcla de sensaciones"



Noel Barrionuevo, la capitana del seleccionado femenino de hockey sobre césped de la Argentina, Las Leonas, admitió que siente "una mezcla de sensaciones" tras haber perdido la final olímpica con los Países Bajos por 3-1.



"Tengo una mezcla de sensaciones. Estoy contenta porque pudimos ganar una nueva medalla, y también triste porque queríamos la de oro", expresó Barrionuevo en diálogo con la TV Pública instantes después del partido.

La defensora, de 37 años y también medalla de plata en los Juegos de Londres 2012, indicó que los tres goles sucesivos que les anotaron las neerlandesas a los 23, 26 y 29 minutos fueron un impacto del que no lograron reponerse.



"Ellas encontraron los goles rápido, no esperábamos esa seguidilla, nos descolocó. En ese momento intentamos alentarnos y fuimos para adelante como hacemos siempre, pero nos costó mucho penetrar y tener situaciones", analizó Barrionuevo, quien anunció que no continuará jugando para Las Leonas.



"Hay que valorar esta medalla de plata, no es poca cosa", concluyó Barrionuevo.