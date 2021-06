Castro: "Buscamos que haya una apertura de más competencia"

Comenzó hablando de su salida de la Federación Catamarqueña: "Yo antes que se haga la Asamblea había presentado la renuncia en mi cargo. En primera instancia iba a continuar un ciclo más pero en otro puesto, tenía ganas de trabajar en el tema de seleccionado, pero bueno hubo cosas que no compartía y cosas que no me gustaron que ayudaron en la situación. Ya venía cansado porque había mucha actividad".

"Uno es apasionado de esto, son 10 años de dirigente, dos en la Unión Chacarera y ocho en la Federación. Yo voy a seguir trabajando, yo tengo una idea, no quiero hacer algo paralelo a la Federación sino que quiero hacer algo para potenciarlo. Mi idea es hacer algo parecido que se está haciendo en Santa Fe donde hay una Federación madre y cuatro o cinco asociaciones por región. Yo quiero volver a las bases que en su momento era Unión Chacarera y darle el marco legal y formarla como Asociación para trabajar a la par de la Federación", siguió.

Continuó dando detalles: "Tengo que juntarme con la gente de la Federación para darles a conocer mi proyecto. Mi objetivo es nuclear a la gente que está fuera de lo federativo y que se les haga fácil porque es caro jugar. No buscamos que sea una Liga amateur pero si buscamos para que estos clubes se animen a dar ese paso para ser federado".

"Recibí mensajes de mucha gente que dejaron de jugar y de clubes que en su momento jugaron en la Unión Chacarera ya que a nivel Federación solo está afiliado Ateneo y La Carrera cuando en su momento estaban Obreros, San Martín, Independiente de San Antonio, Defensores de Esquiú. A ellos quiero volverlos a unir y recuperar a aquellos que quedaron en el camino. La idea es que sean 50 clubes por lo menos", continuó.

Quiere apostar al crecimiento: "Con esto buscamos que sea una apertura para que otros lugares como Andalgalá se animen a formar una Asociación como en Santa Fe que hay nueve asociaciones. Es importante eso que seamos más para que haya competencia».