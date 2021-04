Catamarca recibirá el Rally Argentino en Bañado de Ovanta

El presidente de Acra (Asociación Civil Rally Argentino), Luis Minelli, está en Bañado de Ovanta desde ayer y hoy confirmó que el Rally Argentino pasará por Catamarca.

Será con la cuarta fecha para el 16 y 18 de abril con epicentro en Bañado de Ovanta. Cabe destacar, que la fecha estaba programada en Córdoba pero se suspendió y antes de no hacerla decidieron salir a buscar nueva sede.

“Mañana bien temprano nos estamos yendo al lugar donde sería la carrera. No es en Córdoba, pero hemos tenido en cuenta no alejarnos de un radio que supere los 400 km. No te puedo decir más nada. El Jueves a la mañana anunciamos el lugar”, es lo que dijo Minelli ayer a la página oficial del Rally Nacional donde hoy se terminó confirmando que será en Bañado de Ovanta.

Minelli y su comitiva se reunió con la agrupación Rally CEROS, que fueron los encargados de organizar la primera fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally de Bañado de Ovanta. Además, estuvo el intendente del lugar, Elpidio Guaráz.

«Para mí como Municipio es un honor estar con estos dirigentes tan importantes del orden nacional pero diría mundial porque tienen tanto conocimiento en este deporte. Si dios quiere vamos a tener una organización casi perfecta para un evento nacional de primer nivel», dijo Guaráz.