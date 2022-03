Catriel Soto: Es la primera vez que me hago este tipo de estudio en Argentina

El pasado miércoles, la Dirección Provincial de Rendimiento Deportivo (DPRD), que dirige el Dr. Jorge Herrera, área perteneciente a la Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, recibió en las instalaciones que posee en el Estadio Bicentenario de la Capital a Catriel Soto, uno de los máximos referentes del ciclismo de montaña en el país y de gran performance internacional.

El motivo de su presencia fue realizarle una evaluación médica y de condición física –a través del test cardiopulmonar con medición de consumo de oxígeno directo, en cicloergómetro (ergoespirometría)- al biker entrerriano.

La misma se desarrolló en el laboratorio de la DPRD con vistas a las próximas competencias que afrontará a lo largo de esta temporada. “Voy a participar de la Copa del Mundo en Brasil el 10 de abril y posiblemente lo haga en las Copas del Mundo en Alemania y República Checa a inicios de mayo, para luego a finales de ese mes hacerlo en el Campeonato Panamericano aquí en Catamarca”, anticipó.

El integrante de la selección argentina de MTB reconoció: “Es la primera vez que me hago este tipo de estudio en Argentina –consumo de oxígeno-. Siempre lo he hecho en Europa, así que la verdad que contento con los aparatos que son muy buenos al igual que la predisposición del staff de la DPRD. Espero que en Catamarca valoren todo esto, porque si uno no sabe dónde está parado tampoco puede pretender fijar un punto a dónde se quiere llegar. Entonces creo que estas herramientas y este equipo es fundamental. Espero que los deportistas lo sepan aprovechar, porque no son muchas las provincias del país que poseen estos medios como los que tiene esta dirección. Esto es un privilegio”.