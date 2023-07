Cavani habló desde Uruguay: "Vengo feliz, Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo"

Edison Cavani, llegó en la mañana de este lunes a Uruguay y a la salida del aeropuerto de Montevideo habló por primera vez como jugador de Boca, contando en primera persona las razones de su elección, la relación con Juan Román Riquelme, las sensaciones por el número 10, el desafío de la Copa Libertadores, y las posibilidades de volver a la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa.

"Estoy feliz, feliz por muchos motivos. Feliz por llegar a un club com este, feliz por acercarme a casa, son muchos añs afuera. Muchos motivos para estar feliz", arrancó Cavani en Uruguay. "Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo, llegar a un club como estos siempre te motiva. Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por otro camino, pero siempre había un contacto y la posibilidad de volver. Gracias a Román por haber estado presente. Y llegó el momento donde varias cosas se reunían a la vez y ese interés de Boca también y acercarse a casa es que se toma la decisión de venir a Boca".

"Son muchos años y muchos kilómetros en mi vida, entonces al volverme te vienen a la cabeza muchas cosas, pensás en un montón de cosas, pero sinceramente estoy feliz. El proceso de volver lo venía haciendo hace un tiempo, no por cuestiones de físico o deportivo, sino por cuestiones más que nada sentimentales de uno, lo venía procesando, y un día tenía que llegar el momento de acercarme a casa. Me vengo feliz y me hace muy feliz venir a un club como Boca", agregó por dejar Europa luego de una larga carrera que incluyó Palermo, Nápoli, Paris Saint Germain, Manchester United y el último año Valencia.