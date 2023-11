Censurado: se supo por qué Rodrygo tiene prohibido hablar de su pelea con Lionel Messi en el Argentina-Brasil

Rodrygo se negó a hablar de su pelea con Lionel Messi en el último clásico entre la Selección argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

Después de hacer un golazo en la victoria del Real Madrid 4-2 ante Napoli por Champions League, el delantero explicó los motivos por los cuales tiene prohibido pronunciarse al respecto.

Ante la pregunta de un periodista, Rodrygo respondió: “No puedo hablar sobre eso”. Otro colega quiso saber un poco más y le preguntó por qué. Enseguida, el futbolista brasileño agregó: “El Madrid no me deja”.