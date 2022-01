Centurión ya es jugador de San Lorenzo

Ricardo Centurión se realizó la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo de San Lorenzo. El ex-jugador de Boca llega a préstamo por un año con una opción de compra de dos millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, que pertenece a Vélez y Racing en partes iguales.

El futbolista no tenía mucha continuidad en el Fortín y el desgaste en la relación con Mauricio Pellegrino lo obligó a buscar un nuevo destino. El gran objetivo del Ciclón será aprovechar su desequilibrio y jerarquía en este nuevo ciclo que acaba de arrancar con Pedro Troglio como flamante entrenador.

Después de una flojísima campaña, San Lorenzo buscará recuperarse en 2022 para volver a estar en la pelea. El primer encuentro de pretemporada fue con victoria 1-0 a Independiente, en la cancha de Estudiantes, con gol de Marcelo Herrera y el sábado enfrentará a Talleres en ese mismo estadio.

A la salida del instituto, el futbolista dejó en claro sus sensaciones. “Estoy muy contento y ansioso. Es un club grande que me abre las puertas. Desde el momento que surgió la posibilidad dije que sí. Ahora espero poner la firma para estar con el plantel y a disposición del técnico”, afirmó.

“Existen detalles físicos, pero no hay drama en ese sentido”, manifestó: Además, se refirió a la poca continuidad que tuvo en Vélez y agregó: “Hace cinco meses que no juego, no tengo problema en decirlo. Vengo a buscar minutos. Me entrené y suelo ponerme enseguida al 100 por ciento en ese aspecto”.

Con respecto a su salida del Fortín y esta nueva etapa que se abre, Centurión fue contundente. “No tuve el paso que esperábamos. Lo hablé con el presidente, nos dimos un abrazo y no tengo más nada que decir. La pasé muy lindo y ahora me toca esto. Quiero afrontarlo de la mejor manera”, manifestó.

El refuerzo del Ciclón destacó que “todas las partes hicieron un esfuerzo”. En tanto, sobre Troglio, añadió: “Mantuvimos contacto, pero no conozco su idea de juego. Este es un club grande y siempre tiene que ser candidato. Hay que salir a ganar en todas las canchas y ser protagonistas”.