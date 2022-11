Ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022: En medio de las polémicas, arrancó el Mundial

Llegó el día. El anfitrión Qatar y Ecuador pondrán en marcha este domingo la vigésimo segunda edición del Mundial, primera de la historia en suelo árabe y primera también que se disputará a fin de año debido a las altas temperaturas en el emirato.

La Copa del Mundo se encuentra dentro del campo de juego del estadio Al Bayt. Se viene la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022.

Demoras en los accesos y congestión vehicular en el estadio del partido inaugural del Mundial de Qatar 2022

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Ecuador - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 20, 2022 General view as fans arrive outside the stadium before the match REUTERS/Hamad I Mohammed

La llegada al estadio Al Bayt de Qatar, sede del partido inaugural entre el seleccionado anfitrión y Ecuador, se transformó en una compleja misión para todos los asistentes por la concentración de autos en las adyacencias. Los 35 kilómetros con sentido norte que separan al centro de Doha con la localidad del Al-Khor, a la que pertenece el moderno estadio, tomaban más de 90 minutos.

Qatar 2022 será la sexta Copa del Mundo de este siglo

Empieza el Mundial: Qatar y Ecuador abren la máxima cita del fútbol en un partido que marca el punto de inicio (Foto: AFP).

La Copa del Mundo en Qatar será la sexta de este siglo. Las anteriores fueron: en Rusia 2018, en Brasil 2014, en Sudáfrica 2010, en Alemania 2006 y en Japón/Corea del Sur 2002.