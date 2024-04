Cerró la penúltima fecha de la Copa de la Liga: tabla de posiciones y resultados

Se cerró la fecha 13 de la Copa de la Liga y el torneo está en su etapa de definición. Con Godoy Cruz como el único clasificado, Boca venció 3-1 a Newell's y ocupa el cuarto lugar en la Zona B. Racing le ganó 2-0 a Lanús y sueña con clasificar a la próxima instancia, aunque necesita que se den algunos resultados.

River derrotó 2-1 a Rosario Central sobre la hora con un doblete de Miguel Borja, mientras que Independiente superó 1-0 a Banfield. Los dos equipos dependen de sí mismos para jugar los cuartos de final de este certamen.

En la última fecha, la Zona A se definirá el martes 15 de abril a las 20 con cuatro partidos en simultáneo: Independiente Rivadavia vs. Vélez, Instituto vs. River, Independiente vs. Talleres y Argentinos vs. Barracas Central.

Por otra parte, la Zona B tendrá su resolución el martes 16 a las 19.30 cuando se enfrenten Lanús vs. Estudiantes, Boca vs. Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs. Newell's y Belgrano vs. Racing.

Todos los resultados de la fecha 13 de la Copa de la Liga

Zona A

Vélez 0-0 Argentinos

Banfield 1-0 Independiente

Talleres 1-1 Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán 3-2 Gimnasia

Barracas Central 3-2 Instituto

River 2-1 Rosario Central

Riestra 0-0 Huracán

Zona B

Newell's 1-3 Boca

Estudiantes 5-0 Central Córdoba

San Lorenzo 2-0 Defensa y Justicia

Unión 1-2 Belgrano

Racing 2-0 Lanús

Godoy Cruz 1-0 Sarmiento

Platense 3-1 Tigre

Todos los partidos de la fecha 14 de la Copa de la Liga

Sábado 13 de abril

17.00 Tigre – Unión (Zona B)

19.00 Huracán – Atlético Tucumán (Zona A)

Domingo 14 de abril

17.00 Sarmiento – Platense (Zona B)

19.00 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona B)

21.00 Gimnasia – Banfield (Zona A)

Lunes 15 de abril

20.00 Independiente Rivadavia – Vélez (Zona A)

20.00 Instituto – River (Zona A)

20.00 Independiente – Talleres (Zona A)

20.00 Argentinos – Barracas Central (Zona A)

Martes 16 de abril

19.30 Lanús – Estudiantes (Zona B)

19.30 Boca – Godoy Cruz (Zona B)

19.30 Defensa y Justicia – Newell's (Zona B)

19.30 Belgrano – Racing (Zona B)

Miércoles 17 de abril

19.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona A)

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga