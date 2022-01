Cerúndolo se baja del Córdoba Open por lesión

Juan Manuel Cerúndolo, número 80 del ranking ATP, se bajó del Córdoba Open por lesión: el joven tenista no podrá defender el título que conquistó en la última edición, en 2021.

"Lamentablemente, me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Ayer entrenando tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100 por ciento", explicó en un video, a través de las redes sociales oficiales de la competencia.

En ese sentido, lamentó su lesión y dejó en claro que tenía "muchas ganas de jugarlo" y lamentó su lesión. A su vez, confirmó que hará un intento para llegar en las mejores condiciones al Argentina Open, que se disputará en las próximas semanas en Buenos Aires.

"Le deseo mucha suerte a todos los jugadores. Voy a hacer todo lo posible para recuperarme y llegar a Buenos Aires", sentenció Juan Manuel Cerúndolo, quien no podrá defender su título del Córdoba Open.

El Córdoba Open, organizado por Torneos en conjunto con la empresa Octagon, se disputará del 29 de enero al 6 de febrero en el predio Mario Alberto Kempes. Tendrá aforo completo de público en las tribunas.

La lista de los argentinos que estarán en el Córdoba Open 2022

Facundo Bagnis.

Federico Coria.

Federico Delbonis.

Diego Schwartzman.

Sebastián Báez

Tomás Etcheverry (Wild Card)

Francisco Cerúndolo (Wild Card).

Juan Ignacio Lóndero (Wild Card)