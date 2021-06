"Chavo" Endrizzi espera poder estar en Instituto ante Brown

Este miércoles, desde las 15.00, Instituto de Córdoba recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la fecha 13 del Grupo B de la Primera Nacional. Los jugadores ya se preparan para ese duelo.

En el día de ayer entrenaron nuevamente en el predio de La Agustina donde estuvo el catamarqueño Emiliano Endrizzi que busca estar en la consideración del entrenador Marcelo Vázquez.

El catamarqueño no viene siendo parte del once inicial donde en el partido pasado en el triunfo de Instituto ante Atlético de Rafaela en Santa Fe, Endrizzi estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

Este lunes, tuvieron una nueva práctica y Vázquez fue perfilando el once inicial donde «El Chavo» espera poder estar.

El equipo cordobés está en el puesto 13 con 14 puntos a nueve del líder Güemes. Se medirá con Guillermo Brown que es el último de la tabla con nueve unidades.