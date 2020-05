"Chiqui" Tapia: "Que vaya el fútbol al interior es una locura"

En los últimos días, tomó mucha fuerza la versión que venga el fútbol de Primera División de AFA al norte del país en provincias que no hay circulación del coronavirus. En una de las provincias que se viene especulando para que sea sede es Catamarca. El que se refirió sobre esta cuestión e el presidente de AFA, Claudio Tapia y fue pesimista.

"No tenemos fecha pensada para la vuelta al fútbol, sería aventurado y no debemos apresurarnos. Priorizamos la vida y tenemos que estar seguros", comenzó Tapia siendo contundente.

El presidente reelecto en AFA, continuó: ”Soy un amante del Interior, pero esto que dicen de ir a jugar a las provincias no corre. Es una locura la idea. Además, no sería una decisión de la AFA porque no depende de nosotros determinar cuándo vamos a jugar. Cuando las autoridades correspondientes nos den el visto bueno para retomar los entrenamientos, recién ahí nos sentaremos a charlar con el resto de los dirigentes para determinar qué hacer".

El más conocido como "Chiqui" anticipó todo esto en Radio La Red donde también habló de la Liga Profesional pero fue claro con que no ve que llegue el fútbol al interior del país.