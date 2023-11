Chiquito Romero arremetió contra Frank Fabra, tras su expulsión en la final de la Copa Libertadores

La desazón en Boca es absoluta. El equipo de Jorge Almirón perdió 2-1 ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores y se volvió con las manos vacías de Río de Janeiro. El lamento de los hinchas es muy grande y la bronca también. Si bien no hay muchos reproches, el más apuntado es Frank Fabra, quien se fue expulsado y perjudicó completamente a su equipo. Por eso, horas después del pitazo final, Sergio Romero fue consultado al respecto y soltó frases explosivas.

Luego del segundo gol de Fluminense, Kenedy se fue expulsado por festejo desmedido. Ese momento fue muy esperado por todos en Boca y podría haber recuperado la desventaja. Sin embargo, Fabra le pegó un cachetazo a Nino y se fue expulsado sobre el final del primer tiempo extra. Esta situación fue un duro golpe para el equipo y le cortó la posibilidad de tener un envión futbolístico. Frank Fabra fue expulsado ante Fluminense. (Foto: REUTERS/Sergio Moraes)Por: REUTERS

Los hinchas están enfurecidos con el lateral colombiano, pero parece que dentro del grupo el sentimiento es similar. En la salida del equipo del estadio, Chiquito Romero habló con la prensa y soltó frases indirectas, pero fuertísimas sobre este tema.

“No pudimos aprovechar el hombre de más que tuvimos en ese cortito plazo, sabiendo que teníamos 15 minutos del segundo tiempo del alargue que podíamos hacer otra cosa″, afirmó. La realidad es que el Xeneize no tuvo la posibilidad de aprovecharlo ya que prácticamente no se jugó entre las expulsiones.

Al mismo tiempo, se explayó en este sentido y condenó completamente la actitud de Fabra: “Yo creo que hubiese sido otro partido, obviamente, otro segundo tiempo, pero bueno, tocó que sea de esa manera. Se cerraron bien atrás ellos, era difícil entrar. Ahora qué vamos a hacer. El día de mañana analizaremos lo que se hizo desde el día uno en Venezuela”.

Por otro lado, Chiquito destacó el apoyo de los hinchas, los esfuerzos realizados y se lamentó por no poder cumplir el objetivo. “Agradecido a la gente de Boca que nos acompañó durante toda la Copa. La verdad que fue algo espectacular lo de la gente. Estuvieron acá, coparon todo, pero lamentablemente no les pudimos dar la alegría. Se hizo una gran Copa, creo que tuvimos chances, pero lamentablemente no se dio”.

Clima de fin de ciclo para Frank Fabra

Frank Fabra es el gran apuntado por los hinchas de Boca. El defensor colombiano está en el club desde el 2016, sin embargo, mostró una inexperiencia que enfureció a los fanáticos.

Esta expulsión infantil no fue la primera y el recuerdo de su roja ante Santos en la Copa Libertadores de 2020 volvió a estar en escena. Además, se le suma que el sentimiento con los hinchas está desgastado y le reclaman muchas cosas, entre ellas una falta de “ganas” en algunos partidos.