Ciro Immobile ganó el Botín de Oro y Messi quedó en quinto lugar

El delantero italiano Ciro Immobile, de Lazio, ganó el Botín de Oro como máximo goleador de la temporada 2019/20 en el fútbol europeo, porque el portugués Cristiano Ronaldo, el único con chance de alcanzarlo o superarlo, no fue citado para el partido que Juventus jugará hoy ante Roma, en la última fecha de la Serie A.



Immobile marcó un gol en el último partido que Lazio le ganó a Brescia (2-0) el miércoles último y así sumó 35 tantos (70 puntos al contabilizar dos unidades por conquista), dejando atrás al polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich) con 34 (68), que cuando finalizó la Bundesliga parecía el seguro ganador del premio.



Cristiano Ronaldo, campeón con Juventus, tiene 31 goles (62) y podía convertir 4 o 5 tantos más que el jugador de Lazio en la última jornada italiana y ganar el Botín, algo que ya no será posible, ya que no fue incluído hoy por el DT Maurizio Sarri para el partido ante Roma.

Ciro Immobile ganó el Botín de Oro.





Ahora el goleador de Lazio busca otro objetivo que podría cumplir en el final de la Serie A, el de ser el jugador con más goles marcados en una temporada igualando o superando al argentino Gonzalo Higuaín quien convirtió 36 tantos en la 2015/16.



Immobile será el sucesor del astro argentino Lionel Messi, quien ganó los últimos tres botines y que esta temporada culmina quinto con 50 puntos y 25 goles, compartido con el noruego del Dortmund Erling Haaland.



Los primeros de la clasificación son los siguientes:



1) Ciro Immobile (Italia-Lazio) 35 70



2) Robert Lewandowski (Polonia-Bayern München) 34 68



3) Cristiano Ronaldo (Portugal-Juventus) 31 62



4) Timo Werner (Alemania-Leipzig) 28 56



5) Lionel Messi (Argentina-Barcelona) 25 50