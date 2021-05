Claudio Vega es pretendido por clubes de Primera División

El catamarqueño oriundo de Tapso, Claudio Vega, está atravesando un gran presente en Güemes de Santiago del Estero donde el equipo es líder en la Primera Nacional y él es goleador del "Gaucho".

El goleador es buscado por clubes de Primera División donde en un primer lugar preguntaron por él desde Gimnasia de La Plata, también Sarmiento de Junin que también milita en Primera.

Desde el fútbol de Arabia Saudita también preguntaron y Aucas de Ecuador, según lo afirmado por el portal digital de Tyc Sports.

El delantero de 32 años está entre emigrar y dar el salto o quedarse a seguir sumando goles en Güemes para buscar el ascenso.

En diálogo con ABC deportes, el catamarqueño dijo: "Me llamaron algunos representantes y me ofrecieron ir a algunos clubes. Eso habla de que uno está en un buen momento y hay que aprovecharlo. Sabemos que si uno sigue por este camino, llegan algunas propuestas y habrá que esperar el momento para tomar alguna decisión. Pero yo me debo a Güemes, tengo contrato y pienso en seguir en este club".