Club Fiel organizará un torneo de fútbol femenino infantil

El próximo fin de semana se jugará un torneo de fútbol femenino infantil que será organizado por el Club Fiel con la colaboración del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Catamarqueña.

Será en las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 15 con la presencia de 25 equipos donde se jugará el sábado y domingo.

Programación

Fixture Sub 10

Sábado 11/10

8.00: Fiel-Inter.

9.00: Fiel-Ciclón.

10.00: Inter-Ciclón.

Domingo 12/12

8.00: Inter-Fiel.

9.00: Inter-Colón.

10.00: Ciclón-Fiel.

Sub 12

Sábado 11/12

Zona A

8.00: Colón-Chacarita.

8.45: Villa Dolores-Chacarita.

9.30: Colón-Villa Dolores.

Zona B

10.15: Fiel-Inter.

11.00: Fiel-Recreo.

11.45: Inter-Recreo.

Domingo 12/12

Partidos interzonales

8.00: Ciclón- .......

9.00: Chacarita-.......

10.00: Villa Dolores-......

Sub 15

Sábado 11/12

Zona A- Cancha 2

8.30: Sarmiento-San Isidro.

9.30: Ciclón-Sarmiento.

10.00: San Isidro-Ciclón.

Domingo 12/12

8.30: San Isidro-Sarmiento.

9.30: Sarmiento-Ciclón.

10.30: Ciclón-Sarmiento.

Zona 2- Cancha 1

8.30: Fiel-Fomento.

9.30: Fiel-Recreo.

10.30: Fomento-Villa Dolores.

11.30: Villa Dolores-Recreo.

Domingo 12/12

8.00: Fomento-Recreo.

9.00: Fiel-Villa Dolores.