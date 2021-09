Comenzó la segunda fecha del futsal chacarero que se completa hoy

En la noche de este martes, en la cancha auxiliar del Polideportivo Capital, y en Obreros de San Isidro, se dio el cierre de la jornada del inicio de la 2da fecha del Torneo de futsal "Radio Valle Viejo".

Los resultados fueron los siguientes:

Sumalao 4 - San Martín 4

El Auténtico 9 - Independiente SA 2

Ateneo M. Moreno 6 - Los Sureños 1

Las Pirquitas 6 - Social S. Antonio 3

Coronel Daza 5 - Juventud Unida LF 4

La Tercena 2 - Obreros SI 2

Se cierra la segunda

Esta noche, seguirá la acción de la segunda fecha del Torneo 2021 de Futsal, que organiza el Departamento correspondiente de la Liga Chacarera de Fútbol. Además, ya está la programación de la tercera fecha.

Esta noche:

- Cancha Villa Dolores

21:15hs, La Merced vs La Carrera (*)

22:00hs, Social Rojas vs Villa Dolores

- Cancha Obreros SI

21:15hs, La Tercena vs Sumalao

22:00hs, Los Sureños vs San Martin

Para mañana Jueves 24/09

- Cancha Aux. Polideportivo Capital

21:15hs Las Pirquitas vs Coronel Daza

22:00hs, Social S. Antonio vs Villa Dolores (*)

23:00hs, Juventud Unida vs La Merced

(*) Interzonales

Viernes 25/09

- Cancha Ateneo M. Moreno (**)

21:15hs, Obreros SI vs Ateneo MM

22:00hs, Independiente SA vs Social Rojas

23:00hs, La Carrera vs El Auténtico

(**) Partidos que serán transmitidos por Pasión Chacarera Deportes