Con dos goles de Messi, Argentina le gana a Estonia

Cada vez falta menos para la disputa del Mundial de Qatar 2022 –comienza el 21 de noviembre– y la Selección Argentina afina su preparación para una cita a la que llega de gran forma. Después de vencer a Italia, el equipo de Lionel Messi se enfrenta este domingo a la selección de Estonia en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo que se disputará en el Estadio El Sadar de Pamplona (España). El partido comienza a las 15:00 hora argentina y lo transmite TyC Sports.

El partido comenzó con pleno control de Argentina, a partir de la actividad de De Paul, Papu Gómez y Messi. Las llegadas no se hicieron esperar. En los primeros suspiros, Julián Álvarez estuvo a punto de conectar un centro rasante en la boca del arco y el capitán tuvo un tiro libre bien perfilado que pegó en la barrera. Hasta que a los 6 minutos Estonia le cometió un penal absurdo a Pezzella, quien recibía de espaldas y encerrado contra la línea. Y Messi, 60 segundos después, cambió la infracción por gol: 1-0.

Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de imponerse por 3-0 al campeón de Europa en Wembley y se consagraron campeones de la Finalissima, lo que también les permitió estirar su invicto a 32 partidos. Es la racha sin derrotas más larga en la historia de la Albiceleste, que presenta un once con varios suplentes.

Scaloni realizó ocho cambios con respecto a la formación que se impuso a la Azzurra: solamente Messi, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina son los que vuelven a jugar desde el inicio como lo hicieron en Londres. Ingresan Armani, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña, Mac Allister, Papu Gómez, Julián Álvarez y Joaquín Correa.

De cualquier forma, ya hay tres futbolista que no se encuentran con el plantel. Dibu Martínez, Leandro Paredes y Ángel Correa fueron liberados por diferentes motivos y ya no cuentan para el seleccionador argentino, que apostó a la rotación ante un rival europeo de bajo calibre. Su idea es dar minutos a jugadores que todavía no tienen asegurado su plaza en el Mundial.

Estonia, que solamente cosecho 4 puntos en el Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022, comenzó con buenos resultados su camino en el Grupo D2 de la UEFA Nations League. El pasado jueves logró un triunfo por 2-0 ante San Marino en condición de local.

El entrenador del rival de la Scaloneta es el suizo Thomas Häberli, quien pese a no superar las Eliminatorias renovó su contrato hasta fines del 2023 y apunta a dos grandes objetivos: la clasificación para la Eurocopa 2024 y el ascenso en la UEFA Nations League. Tras perder el play-off ante Chipre (0-0 como local y 2-0 de visitante), ha quedado entre las peores selecciones de Europa. Después de enfrentarse a la Argentina tendrán que cumplir con un compromiso contra Malta.