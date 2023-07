Con dos goles de Messi y una asistencia, el Inter Miami goleó 4-0 al Atlanta United

Lionel Messi se convirtió esta noche en el artífice de las sonrisas y las muestras de júbilo en la concurrencia, al marcar dos goles para Inter Miami, que vapuleó por 4-0 a Atlanta United, en duelo entre equipos norteamericanos, que lo depositó en la siguiente instancia de la denominada Leagues Cup de la Concacaf.

El astro rosarino marcó por duplicado, a los 8 y 22 minutos del período inicial, además de otorgar una asistencia para una conquista del finlandés Robert Taylor (St. 8m.), que también había festejado el tercer tanto (Pt. 44m.).

El también campeón del mundo en Qatar 2022, Thiago Almada, dispuso la chance de descontar para Atlanta United, pero ejecutó muy mal un tiro penal a los 41m. del segundo período, que fue detenido por el arquero Drake Callender.

A falta de 13 minutos para la resolución del partido, el "Tata" reemplazó al capitán del elenco rosa y negro para que el Drive Pink' Stadium le brinde la ovación pertinente.

